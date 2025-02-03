Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Панаму, ставшего его первой зарубежной поездкой после вступления в должность, потребовал от президента страны Хосе Рауля Мулино "немедленно" сократить китайское влияние на Панамский канал и пригрозил "ответными мерами".

Об этом сообщает АР.

Как стало известно по итогам переговоров, Панама пообещала не продлевать свое соглашение с Китаем.

По словам Рубио, присутствие Китая в районе канала может нарушить договор, по которому США передали водный путь Панаме в 1999 году. Этот договор призывает к постоянному нейтралитету построенного Америкой канала.

"Госсекретарь Рубио ясно дал понять, что такое положение дел неприемлемо, и что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенным Штатам придется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с договором", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Мулино в свою очередь назвал свои переговоры с Рубио "уважительными" и "позитивными". Добавил, что не чувствует существования реальной угрозы договору и его действительности.

Также он отметил, что Рубио "не высказывал реальных угроз вернуть канал или применить силу".

Напомним, что Трамп заявлял о намерении "вернуть" Панамский канал.

Ранее адмирал ВМС США Джеймс Ставридис говорил, что операция по захвату Панамского канала станет катастрофой для США.

При этом в ООН уже заявили, что нет никаких оснований для перехода Панамского канала под юрисдикцию Вашингтона.