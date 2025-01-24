Военная операция по захвату Панамского канала была бы "и глупой, и трудной" для США.

Об этом пишет в колонке для Bloomberg бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

По его мнению, панамцы дадут отпор, а война "против крошечного соседа разрушит авторитет США в Латинской Америке и даст толчок Китаю и России".

"В военном отношении нам следовало бы сделать паузу и спросить себя, в какой степени панамцы будут защищать себя. Мое предположение - основанное на опыте и обсуждении этого вопроса с хорошо информированными друзьями в регионе - заключается в том, что они будут сражаться. Панама получит большую политическую и, возможно, военную поддержку от других стран Латинской Америки", - пишет адмирал.

Ставридис пишет, что идея вторжения США звучит "абсурдно", но не для латиноамериканцев, поскольку с момента своего основания США вторгались в страны Латинской Америки или Карибского бассейна около 70 раз.

"Мы склонны забывать, сколько раз мы навязывали свою волю странам, расположенным к югу от нас, но, уверяю вас, люди там об этом помнят", - пишет адмирал.

По его мнению, военная операция в Панаме имела бы крайне тяжелые последствия для США и всего региона.

"Политически и дипломатически это было бы катастрофой для наших отношений во всей Америке. США мгновенно потеряли бы весь авторитет в регионе, свое влияние в Организации американских государств и свои рычаги для получения помощи по другим насущным вопросам. Внутри страны такой шаг не был бы популярен в латиноамериканском сообществе", - считает Ставридис.

Стратегически, по его мнению, захват канала силой использовали бы Россия, чтобы оправдывать вторжение в Украину, и Китай для нападения на Тайвань и укрепления претензий на все Южно-Китайское море.

Кроме того, военные действия закроют канал для судоходства и могут привести к атакам на торговые суда по всему Карибскому морю.

Вместо военной операции он советует сохранить "прочные, интегрированные" отношения с Панамой, заключить соглашение о свободной торговле, попросить снижения ставок на судоходство.

Напомним, президент Панамы уже отверг претензии Трампа и заявил, что канал останется под контролем его страны.

Также Панама направила официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН после заявлений президента США Дональда Трампа о желании завладеть Панамским каналом.