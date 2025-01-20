Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг заявление американского президента Дональда Трампа о притязании Соединённых Штатов на владение Панамским каналом.

Соответствующее заявление опубликовала канцелярия главы центральноамериканской страны.

"От имени народа Панамы я должен целиком и полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и её администрации", – говорит Мулино.

"Руководство никакой другой страны мира не вмешивается в работу нашей администрации. Панамский канал не находился в чьей-либо концессии. Борьба закончилась в 1999 году, и на протяжении последующих 25-ти лет мы беспрерывно осуществляли руководство каналом, развивая его во благо торговли всего мира, в том числе и США", – сообщает панамский лидер.

По словам Хосе Мулино, право собственности на Панамский канал останется за Панамой.

Напомним, в ООН негативно оценили претензии Трампа на Панамский канал, заявив, что нет никаких оснований для его перехода под юрисдикцию Вашингтона.

Также "Страна" приводила угрозы, что несут Украине претензии Трампа на Гренландию, Канаду и морскую инфраструктуру Панамы.