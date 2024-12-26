Заявления избранного президента США Дональда Трампа с претензиями на Гренландию, Канаду и Панамский канал поначалу воспринимались как троллинг и шутка. Однако по мере того, как он их повторяет, в том числе и недавно, поздравляя с Рождеством, шуток по этому поводу становится меньше.

Американские СМИ уже пишут, что к ним стоит относиться более чем серьезно.

"Заявления избранного президента - и скрытые за ними угрозы - стали еще одним напоминанием, что его версия "Америки прежде всего" - это не изоляционистское кредо. Его агрессивная интерпретация этой фразы напоминает экспансионизм или колониализм президента Теодора Рузвельта, который закрепил контроль над Филиппинами после испано-американской войны. Она отражает инстинкты застройщика, который внезапно получил в распоряжение мощь крупнейшей в мире армии, чтобы подкрепить свою стратегию ведения переговоров. Трамп не раз давал понять, что не всегда считает границы других стран священными. Когда Россия начала конфликт в Украине, его первой реакцией было не осуждение вопиющего захвата земель, а замечание, что этот шаг президента Владимира Путина был "гениальным". Даже сейчас, когда Трамп стремится заключить договор по прекращению военного конфликта, он ни разу не сказал, что границы Украины должны быть восстановлены, что является ключевым требованием США и НАТО. Он лишь пообещал "сделку" по прекращению боевых действий", - писала на днях The New York Times.

Для Украины эта тенденция тревожная.

Основа позиции Киева в нынешней войне – принцип нерушимости границ и территориальной целостности, незыблемости суверенитета. Однако если этот принцип начнут повсеместно нарушать (и особенно если пример в этом подадут США), а постоянные интервенции и аннексии территорий станут явлением обычным, "новой нормой", то вторжение РФ в Украину превратится лишь в один из многих случаев, что значительно ослабит к нему внимание и, соответственно, может сказаться и на готовности Запада дальше поддерживать Украину, соблюдая санкционный режим против России. Не говоря уже об отношении к войне других стран мира.



Более того, все громче (в том числе, естественно, с подачи Москвы) будет звучать вопрос: если США, руководствуясь собственным пониманием своих национальных интересов, хотят присвоить Гренландию или территорию Панамского канала, то почему это же не может делать Россия, аннексируя Крым и Донбасс?



Для Украины в нынешней войне такая возможная смена мировой повестки потенциально является угрозой огромного масштаба.