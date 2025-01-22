Панама направила официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН после заявлений президента США Дональда Трампа о желании завладеть Панамским каналом.

Об этом сообщает Le Figaro.

В документе правительство страны выражает "обеспокоенность" инаугурационной речью Трампа и "просит передать наше сообщение 15 членам Совета Безопасности ООН".

Также к письму прилагалось заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино, в котором говорилось, что от имени своей страны и народа он "полностью отвергает слова, высказанные президентом Дональдом Трампом относительно Панамы и ее канала в его инаугурационной речи".

Отмечается, что в письме цитируются две статьи устава ООН, запрещающие государствам-членам использовать угрозы и силу против "территориальной целостности или политической независимости".

"Панама не просила Совет Безопасности созвать заседание по этому вопросу, но дипломаты заявили, что если напряженность между США и Панамой сохранится, то Совет может запланировать заседание", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Панамы уже отверг претензии Трампа и заявил, что канал останется под контролем его страны.

А в ООН уже заявили, что нет никаких оснований для перехода Панамского канала под юрисдикцию Вашингтона.