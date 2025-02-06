В Украине хотят до лета легализовать криптовалюту, сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев на мероприятии "Новая экономика: криптовалюты, CBD и OnlyFans".

Гетманцев отметил, что основная часть законопроекта о легализации криптовалюты уже готова полностью и сейчас ведутся дискуссии по финансовому мониторингу операций и налогообложению.

Депутат отмечает, что никаких бонусов или льгот для криптовалюты не будет по нескольким причинам. Прежде всего, международные эксперты, с которыми советуются по вопросам легализации, считают, что введение льготного режима может создать неравномерную налоговую нагрузку на традиционные индустрии. В то же время планируется, что криптовалюта будет облагаться налогом на уровне, аналогичном другим инвестиционным активам с нормальными ставками налога.

Одним из вопросов, над которыми до сих пор работают, это переходный период для лиц, которые уже инвестировали в криптовалюту, но не могут доказать, что потратили какие-то деньги на ее приобретение. В таком случае, когда закон вступит в силу, таким субъектам придется платить налог не с прибыли, а с полной суммы, уже имеющейся в криптовалюте.

Гетманцев также добавил, что теоретически криптовалюта должна регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, но он добавил, что этот орган не институционально способен это делать. Депутат считает, что этим сейчас должен заниматься НБУ, но в дальнейшем это может измениться.

Возвращаясь к теме легализации, депутат сказал, что законопроект о криптовалюте будет рассмотрен в первом чтении в первом квартале.

"Пообещать точно я могу, что мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года был принят", - заявил Гетманцев.

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