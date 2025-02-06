Анализируем итоги 1079-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские военные паблики сегодня c утра сообщали о контратаке ВСУ в Курской области. Украинские войска, по их даным, атакуют юго-восточнее Суджи - в направлении Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланок.

Z-каналы полагают, что цель удара - занять обратно недавно потерянную Черкасскую Конопельку и выйти в тыл войскам РФ, наступающим в районе Гуево. И заодно обезопасить трассу снабжения из Сум.

Минобороны РФ позже заявило, что отразило новые украинские атаки в Курской области.

По данным Москвы, сегодня в 6 утра ВСУ совершили несколько атак в направлении Черкасской Конопельки и Уланок, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Но к 14:00 (мск) атаки были отражены, данные населенные пункты остались под контролем РФ, а удары по ВСУ продолжаются.

Российские телеграм-каналы в течение дня публиковали множество видео, как утверждается, с подбитой техникой из наступающей колонны ВСУ. Они также писали, что занять села украинским войскам не удалось. Но отмечают, что бои продолжаются и ожидают новых атак.

Украина официально пока не подтверждала и не комментировала новые атаки в Курской области. Украинские же военные паблики писали без особых подробностей о самом факте контратаки ВСУ.

Отметим, что сегодня исполняется ровно полгода с момента начала наступления украинских войск в Курской области. Накануне Зеленский сделал заявление, что россияне в ближайшее время не смогут выбить с Курищины ВСУ и фактор наличия плацдарма Украина будет использовать на переговорах о завершении войны (сможет ли Киев этот фактор в реальности использовать - вопрос спорный, подробно мы его разбирали здесь).

Поэтому не исключено, что сегодняшняя контратака ВСУ в какой-то мере приурочена к "круглой дате", чтоб закрепить ранее прозвучавшее заявление Зеленского и показать, что украинские войска владеют инициативой. Впрочем, пока неизвестно - принесет ли атака результата. Прошлое контранступление ВСУ в Курской области было месяц назад - 5 января и не привело к продвижению украинских войск.

На Донбассе российские войска, тем временем, продвинулись в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке, свидетельствует карта Deep State.

Деревня имеет важное значение для выхода на трассу в сторону Запорожья и окружения украинских сил под Курахово. В частности, продвижение там создает проблемы для ВСУ в селе Улаклы, расположенном на трассе.

Также есть продвижение в соседнем Дачном (россияне утверждают, что оно уже ими захвачено, украинкие паблики и военные этого пока не подтверждают).

И российские, и украинские военные телеграм-каналы также пишут об интенсивных штурмах Константинополя с юга с периодическим "заскоком" пехоты противника на окраины села.

То есть, судя по сообщениям с разных сторон, россияне пытаются сейчас активно "срезать" мешок к западу от Курахово ударами с севера и с юга на Андреевку и Константинополь.

Первык французский истребитель Mirage 2000 уже прибыл в Украину, сообщил глава МИД Франции. "Теперь он будет стоять на страже Украины вместе с украинскими пилотами, которые несколько месяцев проходили подготовку во Франции", – сказал Лекорню, не уточнив сколько всего истребителей было передано.

Ранее сообщалось, что в этом году будет передано до 20 таких самолетов. Они будут вооружены крылатыми ракетами "Scalp" и авиабомбами "AASM".

Подробнее об этих самолетах мы писали здесь.

При этом, с учетом количества, вряд ли эти самолеты окажут значимое влияние на поле боя. Скорее речь идет о жесте французской поддержки Украины - на фоне негативных для Киева процессов, которые запустил Трамп. Также, вероятно, Париж хочет лишний раз испытать свою авиацию в боевых условиях и в противостоянии с ВС РФ.

Союзники помогают оружием и России.

Северокорейские баллистические ракеты, выпущенные Россией по Украине с конца декабря, стали гораздо точнее, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные украинские источники. Их точность увеличилась до 50–100 м от намеченной цели. Это "свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий".

"Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от заказчиков – российской армии – у них появляется больше опыта в производстве более надежных ракет", – говорит южнокорейский эксперт.

К обстрелам. ВСУ сегодня ночью нанесли удар по Приморско-Ахтарску в Краснодарском крае РФ. Местные власти заявили об ударе беспилотников. Паблики написали о возгорании в районе аэродрома.

Украина подтвердила атаку аэродрома, с которого запускаются "Шахеды". Конкретики по ущербу нет.

"Шахед" ударил по крупнейшему харьковскому рынку Барабашово. Там бушевал серьёзный пожар, сгорели торговые ряды.

Потери и СЗЧ

В Раде сегодня назвали "бредом" озвученные Зеленским цифры потерь ВСУ. Нардеп Анна Скороход посоветовала президенту "перестать слушать долбо@бов и требовать, чтобы ему предоставляли достоверные данные".

Вероятно, имеется в виду недавнее заявление Зеленского, что потери ВСУ погибшими составляют 45 100 человек, а у России - 350 тысяч. Скороход на это заявила, что "россиян бы уже давно не было", если бы данные о таком соотношении были правдой.

Служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко полагает, что потери ВСУ погибшими более, чем вдвое выше той цифры, которую называл Зеленский. Он написал, что озвученные президентом 45 100 погибших - это люди, тела которых удалось эвакуировать с поля боя и официально идентифицировать.

"Погибшими в Украине считаются исключительно военнослужащие, смерть которых зарегистрирована в органах регистрации актов гражданского состояния на основании врачебного свидетельства о смерти или судебного решения. Другими словами, 45 100 по состоянию на начало февраля 2025 года – это погибшие, тела которых удалось эвакуировать, доставить в бюро судебно-медицинской экспертизы и идентифицировать. Остальные – а это большинство погибших, тела которых эвакуировать не удалось – считаются пропавшими без вести: они в течение трех лет будут считаться в списках личного состава своих воинских частей", - пишет Бойко.

По словам Бойко, в Едином реестре лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается сегодня 63 тысячи человек. Учитывая, что часть из них гражданские либо попавшие в плен, то "можно считать, что на позициях остались тела 55-60 тысяч военнослужащих".

Также Бойко обращает внимание на то, что Зеленский говорил только о потерях ВСУ. В то время как на фронте воюют (и несут потери) и Нацгвардия, и погранслужба, и подразделения СБУ.

С учетом всего этого реальные потери погибшими Бойко оценивает в 105 тысяч военных.

Что касается раненых, то военный оценивает количество безвозвратных потерь (то есть тех, кто будут после ранения комиссованы из армии) в 13 тысяч человек в месяц, исходя из слов Зеленского в том же интервью.

"В то же время неоднократно озвучивались данные, что в Украине ежемесячно мобилизуют (в основном, принудительно) 15-20 тыс. военнообязанных. И, тем не менее, такое количество не может компенсировать потери личного состава, из-за чего ситуация на фронте просто катастрофическая. Поэтому возникает вопрос: а где остальные? Ответ очень прост – остальные это дезертиры и шабулянты (те, кто фиктивно служит в ВСУ; определение произошло от имени главы Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина, который стал фигурантом уголовного дела за уклонение от воинской службы - Ред.)", - пишет Бойко, добавляя, что СЗЧшников около 200 тысяч, а фиктивных военных - не менее 50 тысяч.

Об украинском дезертирстве пишут в том числе польские СМИ. Издание Onet сообщает, что такие случаи в Польше происходят в конце каждого этапа обучения ВСУ.

"Побеги обычно происходят в конце каждого обучения, — говорит наш собеседник. — Мы не говорим о каких-то огромных числах. Побегам также способствует близость немецкой границы", - говорится в статье о проблеме дезертирства в ВСУ.

При этом упало и число обучаемых. Количество украинцев, проходивших обучение в Польше осенью, составляло лишь треть от того количества, которое могли принять поляки. "К тому же их состояние оставляет желать лучшего. Помимо общего физического состояния, в некоторых случаях наблюдаются проблемы с алкоголем или наркотиками", - пишет издание.

Солдаты, уже воюющие на фронте, рассказали изданию, что основной причиной массового СЗЧ является нехватка личного состава и ротации. Причиной чего в свою очередь является "несовершенная" система мобилизации. Вторая причина СЗЧ — "плохая организация и столь же плохое руководство".

Некоторые бойцы находятся на передовой по восемь месяцев, не видя своих семей. Неделями они не покидают позиций, не имея возможности помыться. Времена ротации каждые два-три дня "давно прошли".

Поэтому в передовых частях уже сложился "неформальный механизм".

"Они не получают разрешения, поэтому делают это произвольно. Но эти люди прошли обучение и зарегистрированы в системе, поэтому они проводят со своими семьями несколько недель, а затем их вызывают обратно без каких-либо последствий. Это своего рода полулегальное баловство, весьма популярное в наши дни. "Я думаю сделать это сам", — рассказал военный с передовой.

"Обычно убегают не новички, а те, кто давно воюет, им просто надоело", — добавляет другой солдат. — Побеги усилились, поскольку у нас стало не хватать людей и начались ожесточенные бои. Люди не выдерживают морально, многие разбегаются, глядя на мою роту, это легко процентов 20, хотя точно подсчитать сложно, потому что у нас и боевые потери большие. Однако многие возвращаются. Если они отсутствуют в части более недели, их лишают месячной зарплаты и всё".

Что везет в Европу Келлог?

Вчера мы писали, что в середине февраля представитель Трампа по Украине Кит Келлог проведет ряд встреч по Украине. Нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники озвучил ключевые даты этих встреч.

Первая - срела 12 февраля, когда запланированы переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Франции, Германии, Польши, Испании, Италии, Великобритании, представителей Европейского Союза и госсекретаря США.

Вторая дата - 15 февраля. В этот день, по данным Гончаренко, Трампа Келлог презентует на Мюнхенской конференции по безопасности план Трампа по завершению войны в Украине.

О презентации плана во время Мюнхенской конференции писал вчера и Bloomberg, однако Келлог сегодня это опроверг и заявил , что в Европе он проведет только обсуждения (к чему еще вернемся ниже), а сам план представит лично Трамп и это будет позже. То есть, исходя из его слов, на следующей неделе презентации плана по Украине не будет.

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Также вчера укранский телемарафон со ссылкой на источники сообщил, что Келлог приедет в Украину 20 февраля.

Сам спецпредставитель сегодня дал комментарий, в котором визита в Киев, впрочем, не подтвердил. Он рассказал лишь, что в Европе планирует "работать над уступками" по Украине.

"Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправлюсь в Европу, чтобы увидеть их лицом к лицу. Я могу донести это до президента и сказать: "Хорошо, господин президент, вот, что их заботит. Вот в чем суть проблем. Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что у вас есть ощущение всех участников игры. Как только мы проведем эти личные обсуждения, тогда вы действительно сможете работать… над уступками", - рассказал Келлог в эфире Fox News.

В то же время он не стал отвечать, какую позицию займет Трамп по членству Украины в НАТО. Хотя Трамп и сам уже ранее давал понять, что против этого.

При этом Келлог однозначно отверг требования Зеленского вернуть Украине ядерное оружие, которые украинский президент озвучил в качестве "компенсации" в случае отказа от НАТО. "Шанс того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между мизерным и нулемым. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет", - сказал спецпредставитель Трампа.

Еще один тезис, который затронул Келлог - необходимость выборов в Украине. "В каждом демократическом государстве должны проходить выборы. Раньше мы проводили выборы и во время войн. Сейчас они не могут, потому что это записано в их Конституции. Выборов не будет до прекращения военных действий, но вы достигнете момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - заявил представитель Трампа.

Отметим, что Зеленский на днях в интервью говорил, что выборы в Украине пройдут после отмены военного положения. Что не равноценно "прекращению военных действий", о котором сказал Келлог.

Напомним, по данным источников Reuters в Белом доме, у Трампа обсуждают для Украины формулу "прекращение огня - выборы - подписание долгосрочного мира с РФ". В этом заметно явное расхождение с позицией Зеленского, который вряд ли отменит военное положение в случае остановки огня и будет требовать сперва гарантий безопасности от Запада.

На Банковой также ранее критиковали предыдущие заявления Келлога о необходимости выборов. И говорили, что их Украина готова будет провести после наступления устойчивого мира. В то же время, Москва также неоднократно говорила, что мирные соглашения должна подписывать "легитимная" - то есть, избранная, а не продлившая свои полномочия без выборов - украинская власть.

После чего газета Politico со ссылкой на украинских чиновников предположила, что Трамп и Путин хотят "убрать" Зеленского - толкнув его на выборы, которые украинский президент ввиду тяжелой ситуации в Украине может проиграть - а мирное соглашение подпишут уже новые власти. Перспективы такого варианта развития событий мы анализировали здесь.

Тем временем, от Кремля поступили первые конкретные сигналы о прогрессе в переговорах по Украине, пишет The Wall Street Journal.

Издание отталкивается от вчерашнего заявления Пескова о том, что контакты между США и Россией имели место и в последнее время активизировались. Также оно напоминает, что Трамп на прошлой неделе заявил, что его администрация уже провела серьезные переговоры с Россией по поводу войны.

"Пресс-секретарь Кремля ранее отмахивался от вопросов о переговорах с США, но теперь он впервые признал, что контакты на каком-то уровне имеют место. Высказывания Пескова прозвучали в момент, когда обе страны демонстрируют растущую готовность к переговорам с целью прекращения конфликта. Кремль неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом, но Песков заявил, что Москва готова общаться с ним ради переговоров. Зеленский, в свою очередь, заявил в интервью во вторник, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Подтверждение Кремлем контактов — это первый конкретный сигнал о прогрессе в переговорах после нескольких месяцев неуверенности в способности Трампа выполнить свои обещания. Отсутствие каких-либо подтвержденных контактов между двумя лидерами или планов встречи, к которой Трамп публично призывал, заставляло наблюдателей гадать, как быстро могут начаться любые потенциальные переговоры", - пишет издание.

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, если переговоры начнутся всерьез, обе стороны столкнутся со множеством проблемных вопросов. Например, получит ли Москва какое-либо смягчение санкций. И будет ли Украина вписана в западную архитектуру безопасности и будут ли ей предоставлены гарантии безопасности.

В Москве между тем говорят, что США должны сделать первый шаг по нормализации отношений с РФ. Россия при этом открыта для диалога с Вашингтоном в "режиме жесткого торга" с учетом "реалий на земле", заявил замглавы МИД РФ Рябков.