Заявления спецпредставителя президента США Кита Келлога о необходимости проведения выборов в Украине, аналогичные заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, а также информация агентства Reuters о том, что Вашингтон продвигает схему завершения войны по формуле "перемирие - выборы - заключение мирного соглашения новой украинской властью", вновь пробудили к жизни разговоры о том, что Дональд Трамп хочет убрать Владимира Зеленского с поста президента.



Об этом пишет западная пресса со ссылкой на источники в Киеве, об этом говорят в политических кругах. На это же постоянно напирает Москва, фактически открытым текстом давая понять, что фигура Зеленского является чуть ли не главным препятствием для мирных переговоров о завершении войны.



"Cближение позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает обеспокоенность. Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном: они хотят убрать Зеленского", – цитирует Politico одного из бывших украинских министров.

Действительно ли это означает, что Вашингтон возьмет курс на смену власти в Украине?



С одной стороны, для Трампа Зеленский не сын родной и не редкоземельный металл, чтобы им сильно дорожить. Часть его близкого окружения (например, Илон Маск и старший сын) не скрывают негативно-пренебрежительного отношения к президенту Украины. Да и сам Трамп вряд ли испытывает к Зеленскому особо теплые чувства, учитывая тесное сотрудничество последнего с демократической администрацией Джо Байдена. Чего стоил один скандал с визитом президента Украины на завод в Пенсильвании накануне американских выборов.



И если условием Кремля для будущей сделки по Украине является уход Зеленского, то Трамп это может воспринять как вполне приемлемую и в общем весьма невысокую плату за достижение результата. Тем более что в этом направлении уже идет активная лоббистская деятельность - и не только со стороны России и связанных с ней сил. В Вашингтоне тему смены власти в Украине продвигают многочисленные внутриполитические противники Зеленского, в том числе те, кто ставит на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.



В целом, тема подталкивания Зеленского к уходу с поста носилась в воздухе еще до заявлений Келлога и публикаций в СМИ, а потому и вполне объяснима резко негативная реакция Банковой на идею перемирия с последующим проведением выборов.



О том, что мирное урегулирование в Украине может быть осуществлено по трехэтапной схеме "перемирие - выборы - подписание мирного соглашения новой властью" мы писали еще в день инаугурации Трампа.



Но в этой схеме есть проблемный момент: отсутствие гарантий того, что, сформированная после выборов в Украине новая власть (или старая, если Зеленский удержится) согласится подписывать какие-либо мирные соглашения, даже если они до выборов будут согласованы. И в итоге получится просто перемирие без мирного договора. То есть "корейский сценарий", против которого синхронно выступают Москва и Киев. Впрочем, возможно, в отсутствие других вариантов прекращения войны и этот покажется всем сторонам вполне приемлемым. Либо же выборы будут проводиться с заранее запрограммированным результатом, например, с использованием онлайн-голосования, при котором можно нарисовать любые итоги. Хотя как это все провести в жизнь, не очень понятно.



Описанный выше сценарий с перемирием и выборами не единственная схема "транзита власти" в Украине, которая может быть осуществлена, если будет принято соответствующее решение.



Зеленский может подать в отставку, отказавшись от предложенного Трампом мирного плана. В таком случае и.о. президента становится спикер Верховной Рады, которого Владимир Путин ранее называл "единственно легитимной фигурой". Причем скорее всего не Руслан Стефанчук, а другая фигура, которую изберут из числа депутатов накануне отставки Зеленского. И именно новый спикер, став и.о. президента, подпишет все соглашения о завершении войны и проведет их ратификацию в Раде, после чего уже будут объявлены выборы. Технически это самый простой вариант "транзита власти".

Другой вариант: Зеленский остается у власти на время переговоров, посылает на них вместо себя спикера Стефанчука, который подписывает соглашение и затем проводит ратификацию через Раду. А потом страна идет на выборы.



Еще один сценарий – проведение выборов президента во время войны без перемирия, но он технически и политически крайне сложный, а потому и маловероятный.



Впрочем, у всех этих планов по "сносу" Зеленского есть одна сложность – сам Зеленский.



Нынешний президент Украины, возможно, в общепланетарном масштабе и не сильно субъектная фигура. Однако внутри страны он более чем субъектен, контролируя парламент, правительство, силовые структуры, армию, региональные власти и в значительной степени информационное пространство. То есть вся вертикаль у него в руках. Для того чтобы заставить Зеленского уйти, Трамп, если он примет такое решение, должен предпринять некие сверхмощные и сверхжесткие усилия. Просто угрозы прекращения помощи будет недостаточно, так как эффект от этого проявится не сразу, а в перспективе.



Готов ли Трамп на такие усилия, непонятно. Кроме того, как мы уже писали, в его окружении есть разные точки зрения на то, как дальше действовать в отношении Украины. Есть те, кто советует продолжать линию Байдена, увеличивая помощь Киеву и давление на РФ. Есть те, кто стремится к скорейшему завершению войны. Также не исключен вариант, при котором Трамп, не добившись успеха в переговорах о завершении войны, просто забудет об Украине, прекратив попытки замирения, а вместе с этим и помощь Киеву.



Однако в любом случае то, что представители Трампа и Кремль в унисон заговорили о выборах, для Банковой, безусловно, очень тревожный сигнал, указывающий, что США как минимум не исключают варианта смены власти в Украине. И это также сигнал для украинских элит и общества, создающий для Зеленского дополнительные трудности в плане поддержания управляемости страной, так как он дает простор для распространения тезисов о том, что США недовольны Зеленским, Зеленский – главное препятствие для мира в Украине и т.д.



Офис президента, безусловно, попытается такую линию всеми силами перебить. Однако это будет непросто, если Вашингтон и дальше продолжит настаивать на перемирии и выборах.



И, конечно, большую роль будет играть ситуация на фронте. От того, продолжит она ухудшаться либо ВСУ удастся стабилизировать фронт, в целом зависят условия переговоров, включая судьбу Зеленского.