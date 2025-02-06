Владимир Зеленский подписал закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных.

В соответствии с принятым законом запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, а именно:

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными;

лиц, личность которых не установлена,

лиц, погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законом или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения;

лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;

лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Ранее мы сообщали, как в Украине переписали закон о трансплантации, когда Рада приняла закон, который вносит ряд изменений в уже существующее законодательство по трансплантологии.

Известно, что Рада разрешила использовать электронное согласие украинцев для трансплантации.