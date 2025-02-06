Зеленский подписал закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных
Владимир Зеленский подписал закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных.
В соответствии с принятым законом запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, а именно:
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными;
- лиц, личность которых не установлена,
- лиц, погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законом или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения;
- лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;
- лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.
Ранее мы сообщали, как в Украине переписали закон о трансплантации, когда Рада приняла закон, который вносит ряд изменений в уже существующее законодательство по трансплантологии.
Известно, что Рада разрешила использовать электронное согласие украинцев для трансплантации.
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