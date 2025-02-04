Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отрицает, что северокорейские войска отошли от линии фронта в Курской области, о чем недавно писала американская газета The New York Times.

Об этом Буданов сказал в комментарии порталу The War Zone

Хотя глава ГУР и говорит, что активность войск КНДР снизилась в последние дни на фоне тяжелых потерь, но они по-прежнему участвуют в боях.

"Сообщения в СМИ неверны. Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или это просто снижение активности на пару дней", - заявил Буданов.

Ранее Буданов говорил, что Северная Корея отправит РФ подкрепление в Курскую область - ракетные и артиллерийские войска.

Между тем война в Украине идет 1077-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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