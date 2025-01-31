Северокорейских военных отозвали с линии фронта в Курской области РФ из-за больших потерь. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Сообщается, что их не видели на фронте уже около двух недель.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, за три месяца боев численность войск КНДР, отправленных на помощь РФ, сократилась вдвое.

Украинские военные, воевавшие против них, описывают их как "свирепых воинов", но они несут большие потери из-за дезорганизации и отсутствия сплоченности с российскими подразделениями. Северокорейцы были предоставлены сами себе, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь для перегруппировки или отступления. Россияне "посылали их волнами через поля, усеянные минами, где их уничтожал шквальный украинский огонь".

Американские чиновники заявили, что войска КНДР еще могут вернуться в бой после дополнительной подготовки, или когда россияне придумают новые способы их развертывания.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея отправит РФ подкрепление в Курскую область - ракетные и артиллерийские войска.

Война в Украине идет 1073-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 января 2025 года в обновляемом онлайне.