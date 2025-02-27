В четверг, 27 февраля, в Украине идет 1100-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
10:49 Министр обороны Рустем Умеров назначил бывшего командующего "Хортицы" Андрея Гнатова замначальника Генштаба ВСУ.
Накануне президент Владимир Зеленский уволил Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ.
Сообщается, что на новой должности будет отвечать за "генерацию сил и сотрудничество с партнерами".
Гнатова перевели с фронта в тыл после потери Великой Новосёлки.
10:08 Минкульт с 3 марта перестанет выпускать за границу журналистов и деятелей искусства, потому что многие не возвращаются.
Ведомство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило Кабмин ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось.
Поэтому границу для медийщиков и художников закроют, пока проблему не решат.
09:15 В Стамбуле начался второй раунд переговоров между РФ и США, сообщают российские паблики.
Пишут, что обсуждать будут возобновление работы посольств. Стороны встречаются в резиденции генконсула США.
Лавров перед встречей заявил, что по ее итогам станет понятно, насколько стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
На кадрах - прибытие российской делегации.
07:55 Российские войска за минувшие сутки продвинулись со стороны Великой Новосёлки (район Бурлацкого) и в Андреевке к западу от Курахово.
Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.
07:44 Северная Корея направила в Курскую область РФ новые подкрепления.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Размеры подкреплений не указаны.
07:43 В одном из районов Киевской области ночью в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар был ликвидирован, погибшие и пострадавшие не обнаружены.