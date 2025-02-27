В четверг, 27 февраля, в Украине идет 1100-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:49 Министр обороны Рустем Умеров назначил бывшего командующего "Хортицы" Андрея Гнатова замначальника Генштаба ВСУ.

Накануне президент Владимир Зеленский уволил Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ.

Сообщается, что на новой должности будет отвечать за "генерацию сил и сотрудничество с партнерами".

Гнатова перевели с фронта в тыл после потери Великой Новосёлки.

10:08 Минкульт с 3 марта перестанет выпускать за границу журналистов и деятелей искусства, потому что многие не возвращаются.

Ведомство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило Кабмин ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось.

Поэтому границу для медийщиков и художников закроют, пока проблему не решат.

09:15 В Стамбуле начался второй раунд переговоров между РФ и США, сообщают российские паблики.

Пишут, что обсуждать будут возобновление работы посольств. Стороны встречаются в резиденции генконсула США.

Лавров перед встречей заявил, что по ее итогам станет понятно, насколько стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.

На кадрах - прибытие российской делегации.

07:55 Российские войска за минувшие сутки продвинулись со стороны Великой Новосёлки (район Бурлацкого) и в Андреевке к западу от Курахово.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

07:44 Северная Корея направила в Курскую область РФ новые подкрепления.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Размеры подкреплений не указаны.

07:43 В одном из районов Киевской области ночью в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар был ликвидирован, погибшие и пострадавшие не обнаружены.