В Курской области россияне утверждают, что взяли село Погребки в северной части украинского плацдарма.

Об этом пишут Z-паблики, показывая кадры со своим флагом над местной сельской школой.

Также россияне заявляют, что их войска взяли на том же северном выступе деревню Орловку и зашли в посёлок Новая Сорочина.

Киев этого не подтверждает. По данным украинского телеграм-канала Deep State, ситуация вокруг Погребков не изменилась.

В то же время военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке также пишет о потере ВСУ Погребков.

Отметим, что не так давно россияне смогли вернуть себе село Свердликово – в юго-западной части курского плацдарма ВСУ около границы с Украиной. Deep State тогда же писал, что это серьёзно усложняет снабжение группировки ВСУ в Курской области, которое проходит по трассу на Суджу. И после взятия Свердликино (менее 10 километров от шоссе), армия РФ активизировала удары по этому сообщению.

Российские военные паблики разместили, как утверждается, видео с трассы на Суджу, по которой видно много подбитой техники.

Напомним, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский хочет обменять Курский плацдарм на украинские территории, оккупированные РФ.

Напоминаем, в Украине завершается 1098-й день войны. Последние новости с главными событиями 25 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска неприятеля впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село частично захвачено. Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Также армия РФ продвинулась со стороны Великой Новосёлки, бои подошли к деревням Бурлацкое и Скудное.

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