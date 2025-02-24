Украинский военный телеграм-канал Deep State подтверждает продвижение РФ в селе Белогоровка в Луганской области.

По его данным, захвачена часть деревни.

Напомним, некоторые бойцы ВСУ и российские паблики заявляли о потере Украиной всей Белогоровки, за которую ожесточённые бои ведутся уже 2,5 года.

Также российские войска продвинулись со стороны Великой Новосёлки в районе Бурлацкого и возле Макеевки (между Сватово и Кременной).

Ранее в РФ заявили, что российские войска захватили село Улаклы в районе Андреевского мешка под Курахово в Донецкой области. Украина этого не подтверждала. По данным военного телеграм-канала Deep State, северная и восточная окраины села находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Между тем война в Украине идет 1097-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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