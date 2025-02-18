На северовостоке Украины отряды неприятеля впритык подошли к городу Купянску.

Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире национального телемарафона.

По его словам, армия РФ уже очень близко к районному центру, причём по всей линии фронта – и с севера, и с юга, постоянно обстреливая город из всех видов вооружений.

"Сейчас очень тяжёлая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации безопасности, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть промерзание систем внутри домов", – рассказывает Беседин.

На карте военного обозревателя к Купянску россияне ближе всего подошли со стороны деревни Синьковки.

Ранее Deep State сообщал, что войска РФ расширяют свой плацдарм в Двуречной под Купянском.

Война в Украине идёт 1091-й день. Последние новости с главными событиями 18 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ окончательно перерезала основную трассу, ведущую в Андреевское окружение, а также существенно продвинулась в его восточной части. Украинские военные сообщили, что россияне захватили "карман" восточнее деревни Улаклы под Курахово. Кроме того, неприятель расширил плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области около посёлка Новомлынска.

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