Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь.

Об этом свидетельствуют данные военного телеграм-канала Deep State.

Константинополь имеет ключевое значение для ликвидации Андреевского мешка, который продолжают удерживать ВСУ.

Также россияне продолжают наступление к западу от Великой Новоселки. Там они продвинулись в сторону Бурлацкого.

Активное наступление под Великой Новоселкой РФ начала с 10 февраля. На карте можно увидеть динамику фронта с этой даты.

Напомним, накануне сообщалось, что армия РФ окончательно перерезала основную трассу в Андреевском мешке, а также существенно продвинулась в его восточной части.

Война в Украине идет 1091-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили, что россияне захватили карман восточнее деревни Улаклы под Курахово. Кроме того, войска РФ расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области в районе Новомлынска.

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