ВСУ потеряли село Дачное в Покровском районе к западу от Курахово, а армия РФ уже атакует деревню Константинополь.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале украинский военкор Богдан Мирошников.

"На константинопольском направлении назревает беда. Фактически потеряно Дачное, и ЛБС (линия боевого столкновения - Ред.) проходит уже по Улаклам. Есть накаты на Константинополь. Организация эвака (эвакуации - Ред.) – как повезет. В основном отсутствует. Командующему ОТГ (оперативно-тактической группировки - Ред.) "Донецк" огромный привет. Совершенно проклятая должность", – написал он.

Напомним, к западу и юго-западу от Курахово формируется ситуация, которая грозит превратиться в окружение при потере Константинополя или Улаклов.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступать к западу от Великой Новоселки, под Покровском и на Кураховском направлении, свидетельствует карта Deep State. ВСУ продолжили наступать в районе Песчаного. В Харьковской области армия РФ существенно расширила свое присутствие на правом берегу реки Жеребец южнее Макеевки. Трамп и Путин провели свой первый официальный разговор.

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