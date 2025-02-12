Ситуация в "мешке" на Кураховском направлении становится патовой для ВСУ. Вскоре им придется выводить оттуда войска.

Об этом пишет украинский военнослужащий с позывным "Мучной".

"Наши силы на характере держат это поле, но не обходится без раненых, поэтому мы вынуждены будем отойти на запад, об этом уже известно, как нашим пехотинцам юго-западнее Дачного враг устраивает сафари", – сообщил он.

Также "Мучной" сообщил, что севернее "мешка" армия РФ "дожимает Андреевку, борьба продолжается за западную часть", а южнее россияне проверяют оборону в направлении Богатыря и проводят атаки на Константинополь.

"Если враг установит контроль над Андреевкой, то Улаклы и Константинополь окажутся в оперативном окружении, смысл держать эти села не будет иметь никакого значения, поэтому надо поддерживать коммуникацию и отходить, если фланги начнут проваливаться. Это угрожающая ситуация и если мы этого не сделаем, то я считаю, что сверху сидят больные имбициллы, которым безразличны потери личного состава", – добавил военнослужащий.

Напомним, в минувшие сутки армия РФ продолжала активно наступать в Андреевке, а также под Покровском и Великой Новоселкой.

Подробнее об актуальной ситуации на фронте мы писали в сегодняшних итогах.

Война в Украине идет 1085-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщал, что ВСУ оттеснили россиян под Покровском, а войска РФ продвинулись в Курской области у юго-западного основания украинского плацдарма. Также российская армия продвинулась к северо-западу от Великой Новоселки и в районе Андреевки к западу от Курахово в Донецкой области.

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