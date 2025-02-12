Многие военные возмущаются введением годовых контрактов для 18-24-летних мужчин на миллион гривен, с зарплатой в 120 тысяч гривен и доплатами за боевые выходы, нулевой ипотекой, возможностью выехать за границу и другими бонусами.

Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно (им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят), не получали подъемных, а 100 тысяч гривен дают только тем, кто служит непосредственно на фронте - у остальных зарплаты в несколько раз меньше.

Военные пишут в Х, что это несправедливо по отношению к тем, кто служит уже не один год. Они заявляют, что их "на@бали" и такие условия должны быть для всех военных.

"Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, ещё больше упадёт уровень морально-психологического состояния", - пишет один из военных.

"Вы же понимаете, как будут относиться "старички" к этим молодым контрачам? Они год послужат, деньги заработают, а потом ещё и спокойно за границу уедут", - высказалась пользователь Х.

"Государство обесценивает всех тех, кто добровольно вступил в армию в начале полномасштабной войны. Похоже, что, выбирая между непопулярными решениями, они решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе", - написал в Facebook юрист Маси Найем, потерявший на войне глаз.

А американская газета Politico в заголовке материала о предложении контракта для молодежи пишет, что "Украина заманивает новых молодых солдат большими деньгами, вызывая гнев старой гвардии".

"Страна" тоже поговорила с молодыми людьми в возрасте 18-24 лет. Мнения наших собеседников разделились. Есть те, кто интересуются подобными условиями, особенно единоразовой выплатой, ограничением срока службы одним годом и возможностью затем легально выехать за границу.

Другие вообще не готовы рассматривать предложение заключить контракт, в том числе полагая, что война завершится гораздо раньше, чем они достигнут возраста мобилизации.

Однако всех смущают два момента.

Первый – ограниченный перечень бригад, в которые можно поступить на контракт. На сайте Минобороны предлагают выбор только из шести пехотных бригад, которые воюют на передовой.

Из этого молодые люди делают вывод, что подписавших контракт сразу отправят "на передок" в штурмовики. А с учетом уже обозначившегося негативного настроя военных-"стариков" к молодым, которые "за большие деньги собираются воевать лишь год", новоприбывших могут специально отправлять на наиболее опасные участки. По крайней мере, такие опасения уже присутствуют, что уменьшает вероятность того, что после года службы по контракту призывник останется живым и здоровым.

Второй – слишком "жирные" условия контракта. Как говорят молодые люди, это слишком хорошо, чтоб быть правдой: большие подъемные, высокая зарплата, всего год службы, после которого можно будет не только уйти на гражданку, но и получить право выехать за границу. Такие бонусы вызывают подозрения о том, что речь идет о приманке, чтобы привлечь молодых бойцов. А потом условия контракта пересмотрят и его продлят еще на год, а то и бессрочно, как у остальных мобилизованных.

Также молодые люди отмечают, что почти все из тех, кто хотел и был готов идти воевать, и так уже служат, что снижает число потенциальных контрактников.