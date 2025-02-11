Украинцы, которые в ходе отражения российского вторжения по собственному желанию вступили в ряды Вооружённых сил, когда им ещё не было 25-ти лет, также смогут получить дополнительный миллион гривен.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, этим людям нужно обратиться к своим командирам для получения алгоритма дальнейших действий.

Ранее Минобороны опубликовал условия контракта с ВСУ для лиц 18-25 лет, среди которых – получение миллиона гривен в течение года контракта с первым траншем в 200 тысяч.

В Украине прошёл 1084-й день войны. Последние новости с главными событиями 11 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донбассе войска РФ продолжают постепенно продвигаться с целью сомкнуть окружение к западу от Курахово. Украинские военные сообщили, что неприятель близок к захвату села Андреевка. В частности, россияне занимают южные окраины Андреевки, что находятся ближе к трассе на Запорожье. К востоку от Покровска российские войска вышли на перекрёсток шоссе Покровск - Константиновка, восточнее которой ВСУ отбили село Водяное Второе.

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