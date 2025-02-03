В январе через центры рекрутинга записались добровольцами в ВСУ меньше тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, обращений в рекрутинговые центры поступило почти вдвое больше, чем обычно.

"В январе 2025 года в центры обратились 5 381 человек, что почти на 80% больше среднемесячного показателя прошлого года. В течение января количество кандидатов, начавших процесс вступления в армию, выросло на 955 человек и достигло 8 109 человек", - говорится в сообщении.

Между тем 15 января заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Россия набирает примерно такое же количество добровольцев (1000−1100 человек) ежедневно.

В октябре мы писали о том, что в рекрутинговые центры Вооруженных сил Украины, которые появились в прошлом году, обратились почти 21 тысяча украинцев, в том числе 804 - только за одну неделю месяца.

Также мы сообщали, что из 30 странах мира нашлось всего чуть более 500 украинцев, желающих вернуться на родину для участия в боевых действиях. Они подали заявки в Украинский легион.