Украина обращается с воюющими на ее стороне иностранными добровольцами, как с наемниками, хотя они рискуют своей жизнью за нее.

Об этом заявила польской Gazeta Wyborcza руководитель реабилитационного центра для иностранных военнослужащих Таччана Хакура-Яворска.

Своей историей с газетой поделился 34-летний белорус Артур, получивший ранение в боях за Авдеевку Донецкой области.

"Мне дали неделю, чтобы покинуть Украину. Сейчас я здесь нелегально. Срок действия моего паспорта истек, и мне все равно некуда возвращаться, потому что в Беларуси меня ждет тюрьма или даже смертная казнь", - рассказал он.

Также издание пообщалось с 50-летним грузином Гией, который живет и восстанавливается в реабилитационном центре под Киевом после ранения и активной фазы лечения. В апреле под Часовом Яром минометный снаряд убил его товарища и выбил ему глаз.

"Мне некуда идти. Я вижу только одним глазом и не знаю, смогу ли вернуться в армию. Я не могу поехать в Грузию, потому что нас там начали судить за наемничество", - говорит мужчина.

"Никого в Украине не волнует, что с нами будет дальше. Я бы обменял награды на паспорт, который позволил бы мне жить нормальной жизнью и не скитаться по миру", - пожаловался 33-летний минчанин А., указывая на медали на груди. При этом, по его словам, в Украине иностранцев заставляют увольняться со службы.

Газета сообщает, что в ВСУ служат около 30 тысяч иностранных добровольцев из 56 стран мира, причем большинство из них из Беларуси. Иностранцы участвовали в освобождении Бучи, Херсона, Харьковской области, а также в наступлении на Курскую область.

Ранее мы не раз рассказывали, как иностранцы из рядов ВСУ погибают или попадают в плен. Так, в ноябре в Курской области России попал в плен воевавший за Украину британец.

Также мы писали, что на войне в Украине погибли не меньше десяти граждан ФРГ.