В Курской области в плен к россиянам попал 22-летний британец.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

В Министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили, что их гражданин попал в плен и добавили, что "сделают все возможное, чтобы помочь ему и его семье".

По словам отца военнопленного Джеймса Скотта Риса Андерсона, его сын добровольно отправился на войну, считая это правильным решением. Сейчас семья озабочена его судьбой в российском плену.

Россияне также опубликовали видео с Джеймсом. Он рассказывает, что служил в Британской армии с 2019 по 2023 год связистом. Также он заявляет, что поехал на войну в Украину после того как потерял работу, а отец попал в тюрьму.

Напомним, недавно Москва обвинила Киев в нежелании возвращать бойцов ВСУ из российского плена.

Ранее ООН установила, что украинцы и россияне в плену подвергались пыткам.

Война в Украине идет 1006-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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