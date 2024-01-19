По обе стороны линии фронта в Украине воюют бывшие солдаты французского Иностранного легиона - элитного подразделения армии Франции, комплектуемого преимущественно из иностранцев.

Об этом пишет британская газета Times.

По её данным, на момент российского вторжения 24 февраля 2022 года в Легионе служили 710 украинцев и 450 россиян. Многие из них, предположительно, отправились на войну, хотя их призывали оставаться верными своему подразделению. Служба сулила бойцам французское гражданство и премию в 30 тысяч евро по окончанию контракта.

Вместе с тем многие "легионеры" расторгли соглашение и уехали, а некоторые даже дезертировали ради участия в российско-украинской войне. Times рассказывает историю бывшего "легионера" Франка, который сумел попасть в Украину без документов, а только исполнив марш легиона одному из пограничников.

Сейчас он служит по контракту в спецподразделении, которое является частью украинского Интернационального легиона. С 2022 года Франк воевал под Соледаром, Бахмутом, Северодонецком и в Запорожской области.

"Я встретил здесь много сражающихся "легионеров". Это парни вроде меня, завершившие службу в Легионе, и ребята, дезертировавшие, чтобы воевать здесь", - рассказывает Франк.

По его словам, на стороне РФ тоже есть его бывшие сослуживцы.

"Они были мне братьями, но теперь, если бы я увидел их лицом к лицу, я бы убил их, или они убили бы меня. Жизнь в Легионе, которую мы когда-то вели вместе, сильно отличалась от нашей сегодняшней жизни. Я уважаю их и их желание убить меня. Это нормально. Я тоже хочу их убить", - говорит Франк.

Times пишет, что между бывшими "легионерами", возможно, сохранились каналы связи. Так, в январе 2023 года тогда ещё живой Евгений Пригожин сообщил, что его "коллеги из французского Иностранного легиона" обращались к "вагнеровцам" с просьбой разыскать воевавшего на стороне Украины Евгения Кулика. Позже куратор "Вагнера" опубликовал видео, на котором говорящий по-французски военный кладёт флаг Иностранного легиона на опознанное тело погибшего.

Ранее стало известно, что в Киеве произошла ночная драка между бойцами Интернационального легиона.

Мы также приводили заявление Минобороны РФ о том, что во время ракетного обстрела Харькова 16 января был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных добровольцев, где с основном были французы.