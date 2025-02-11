Министерство обороны начало предлагать контракты восемнадцатилетним украинцам.

Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

Условия призыва молодежи 18-24 лет следующие:

контракт на 1 млн гривен - 200 тысяч грн сразу при подписании контракта и 800 тысяч грн выплат двумя частями на время действия контракта;

дополнительно до 120 тысяч грн/месяц + доплаты за боевые задания;

самостоятельный выбор части, специальности и места прохождения ВВК;

компенсация жилья в течение службы;

медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

ипотека 0,0% годовых после окончания контракта ("еОселя");

обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта;

право на выезд за границу после 1 года службы. Освобождение от призыва на 1 год после окончания контракта;

обязательная усиленная подготовка в течение трех месяцев после подписания контракта.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18-25 лет.

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