В Украине введут систему призыва в армию молодежи 18-24 лет.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, молодежь в армию будут брать добровольно по спецконтракту.

"Специальный контракт, будет много преимуществ... Также очень высокое денежное довольствие. Детали обнародуют в ближайшее время, в ближайшие дни", – сказал президент.

"Это будет контракт на один год", - заявил Зеленский.

Недавно на Банковой анонсировали, что в ближайшие дни Офис президента предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют о контратаке ВСУ в Курской области. Армия РФ продвинулась в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем Дачном.

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