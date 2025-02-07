В пятницу, 7 февраля, в Украине идет 1080-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:22 В Мирополье Сумской области три человека погибли в результате сброса трех авиабомб по двухэтажному многоквартирному дому, сообщает прокуратура.

09:28 Последствия падения обломков "Шахедов" в Киевской области.

09:18 Аварийные отключения света введены в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях, сообщает Укрэнерго.

08:57 Последствия вчерашнего прилета дрона на Салтовке в Харькове.

Поврежден жилой дом, люди не пострадали.

08:34 Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже поговорил с представителем Трампа по Украине Келлогом.

По его словам, они обсуждали будущий визит Келлога в Украину.

Также обсуждали ситуацию на фронте и будущие встречи на Мюнхенской конференции, куда посланник Трампа также приедет.

08:24 ДТЭК заявляет о введении экстренных отключений света в Днепропетровской и Донецкой областях.

Также паблики пишут, что они применяются Сумской и Кировоградской областях.

07:55 Прошла первая официальная встреча представителей Украины с Китом Келлогом, который у Дональда Трампа курирует украинский вопрос.

Встречу провела посол Украины в США Оксана Маркарова.

О чём говорили, она не уточнила, указав только, что это была "основательная дискуссия".

Напомним, по данным украинских СМИ, Келлог 20 февраля может приехать в Украину. Официально этого не подтверждалось.

07:50 В Херсонской области за прошедшие сутки из-за обстрелов РФ один человек погиб, еще 5 - получили ранения, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

"российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов", - написал он.