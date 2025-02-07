Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился на одном фото с ректором Одесской юридической академии Сергеем Киваловым. Снимок был сделан в Лондоне.

Совместную фотографию опубликовал в своем Фейсбуке Кивалов.

Он сообщил, что в Лондоне прошла конференция Международной образовательной корпорации, которая "стала важным шагом в развитии образования и науки Украины", причем "особую роль в организации мероприятия сыграл посол Украины в Великобритании Валерий Залужный".

По поводу этих фото в соцсетях уже начался большой скандал. Близкие к Офису президента блогеры разгоняют недовольство по поводу близости экс-главкома к бывшему депутату-регионалу и соратнику Виктора Януковича.

Между тем это не первое совместное фото Кивалова и Залужного. Ранее они фотографировались вместе в 2023 году после того, как тогдашний главком ВСУ защитил диссертацию в Одесской юракадемии.

В политических кругах считается, что Залужный давно поддерживает дружеские отношения с Киваловым.

Осенью Залужный говорил, что Украина и Великобритания обсуждают возможность ежегодно обучать в королевстве 5-7 тысяч украинских студентов, чтобы через 20 лет появилось поколение чиновников нового типа.