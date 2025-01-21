Бывшему главкому ВСУ, а ныне послу Украины в Британии Валерию Залужному доверяют на 30% больше украинцев, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на опрос компании Socis.

Экс-главком так или иначе пользуется доверием у 71,6% опрошенных, тогда как действующий президент - у 40,8%.

При этом однозначно доверяют Залужному в два с лишним раза больше респондентов - 34,9 против 16,2 процентов у Зеленского.

Также президента обходит по рейтингу доверия глава военной разведки Кирилл Буданов, у которого общий показатель составляет 46,7%.

Петру Порошенко доверяют в целом 18,9%. При этом рейтинг недоверия у него свыше 50%. По этому показателю его обгоняет лишь Юлия Тимошенко с антирейтингом свыше 60%.

Ранее украинские издания подтверждали опубликованную "Страной" информацию о том, что Офис президента уговаривает посла в Великобритании Валерия Залужного не идти на президентские выборы, чтобы дать возможность переизбираться Владимиру Зеленскому. По опубликованным данным, в случае непринятия такого предложения бывшему главнокомандующему ВСУ угрожают уголовными делами, в частности, в связи со "сдачей" Херсонской области в начале российского вторжения.

Как мы уже писали, на Залужного делают ставку широкие круги сил, недовольных Зеленским - в частности, Порошенко.