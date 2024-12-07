Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал сообщение о том, что вчера по дороге из США залетел в Лондон, где принял участие в круглом столе в Chatham House.

Многие обратили внимание также на то, что Ермак сидел за столом рядом с экс-главкомом Вооружённых сил, а ныне послом Украины в Британии Валерием Залужным.

Это интересный момент на фоне все более упорно распространяющихся слухов о том, что скоро война завершится и в Украине пройдут выборы. Из потенциальных кандидатов в президенты наибольший рейтинг сейчас у Залужного. Опросы показывают, что он побеждает действующего президента и в первом, и во втором туре.

Как мы уже писали, на Залужного делают ставку широкие круги сил недовольных Зеленским. Например, Порошенко. Но не только он.

На Банковой же рассматривают два сценария развития событий, вероятность которых, как анализировала ранее "Страна", сейчас "50 на 50".

Первый - завершение войны вскоре после инаугурации Трампа.

Второй - продолжение войны "вдолгую".

Второй сценарий для украинской власти является приоритетным. И сейчас ее представители активно пытаются убедить команду Трампа не предлагать Путину завершение войны по линии фронта. А если и предлагать, то с условием членства Киева в НАТО, чтобы гарантировано получить отказ Кремля.

Однако, на Банковой, исходя из поступающих из Вашингтона сигналов, не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения войны не получится. А потому действительно она может закончиться уже в ближайшем будущем, а значит нужно будет готовиться к выборам.

И определенные шаги по подготовке уже делаются. В частности, мы писали, что именно с ними связаны заявления властей против снижения мобилизационного возраста, а также активизация работы с украинцами за границей через создание Министерства национального единства. Плюс - раздача "Вовиной тысячи" и другие подобные меры.

Кроме того, как сообщают источники, близкие к Офису президента одной из важных задач, которую пытается решить Банковая, является политическая нейтрализация Залужного - убедить его тем или иным способом не идти на выборы. А если и идти, то только во главе списка партии Зеленского. И хоть решить Офису президента эту задачу будет непросто, с учетом высокого рейтинга экс-главкома ВСУ, усилия в данном направлении предпринимаются.

И в этом плане публикация Ермаком совместного фото с Залужным выглядит весьма многозначительно.