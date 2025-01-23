В давней конфронтации Петра Порошенко с Владимиром Зеленским новое обострение. В политических кругах активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО.

Официальных подтверждений этому нет, однако о санкциях пишут телеграмм-каналы, ориентированные на ОП. И сами соратники экс-президента по этому поводу делают заявления.

У Зеленского уже давно откровенно враждебные отношения с Порошенко. Еще до вторжения против экс-президента были выдвинуты подозрения по многим статьям УК. В том числе и в госизмене по "уголовному делу" с Виктором Медведчуком. После начала полномасштабной войны по этому делу против экс-президента дал показания сам Медведчук, заодно рассказав и о совместном с экс-президентом участии в схеме с выводом из госсобственности нефтепродуктопровода "Самара-западное направление". Сам Порошенко все обвинения отвергал и обвинял власти в политическом преследовании.

Но многие полагали, что, с учетом тяжести обвинений, а также укрепления внутриполитических позиций Зеленского после начала войны, Порошенко может отправиться в тюрьму. Но этого так и не произошло.

Экс-президент остался на свободе и, совместно со своей партией, активно занимался политической деятельностью, критикуя Зеленского.

Однако сейчас ситуация для Порошенко обострилась сразу по нескольким причинам.

Во-первых, как признаются на Банковой, прежний президент США Джо Байден препятствовал уголовному преследованию экс-президента. И, как рассчитывают в ОП, новый президент Трамп не станет этим вопросом сильно беспокоиться, а следовательно в отношении Порошенко (да и любой другой оппозициям) у Зеленского будут развязаны руки.

Во-вторых, в связи с постоянными разговорами о скором завершении войны, пошли и разговоры о выборах. И под это Банковая уже начинается активно "зачищать" политическое пространство. Сам по себе Порошенко, с его большим антирейтингом, в ОП не воспринимается как серьезная угроза Зеленскому на выборах. Больше беспокойства вызывает созданная им политическая инфраструктура - партия с разветвленной оргструктурой, информационные ресурсы, а также большая активность в соцсетях и вообще в медийном поле сторонников экс-президента. Они, по сути, остались единственной группой внутри Украины, которая постоянная и очень жестко "мочит" Зеленского по самым разным вопросам. И вся эта инфраструктура может быть предоставлена Петром Порошенко в пользование любому опасному конкуренту действующего президента на выборах. Например - Валерию Залужному. Также эта группа, в случае окончания войны, может начать продвигать негативные для Зеленского интерпретации ее причин и итогов.

Соответственно, у ОП есть желание эту инфраструктуру либо уничтожить, либо нейтрализовать, нанеся удар по "центру управления полетом". То есть - по Порошенко.

Отметим, что параллельно усиливается кампания и против так называемых "пророссийских сил" - бывших представителей Партии Регионов, Оппоблока и ОПЗЖ, а также просто против людей, которым различные "активисты" навесили ярлык "пророссийских", хоть они и осудили вторжение РФ и занимают активную проукраинскую позицию.

По данным источников "Страны", это связано как с кампанией против Порошенко, так и с ожиданием окончания войны, на условиях, которые будут сильно далеки от обещаний Зеленского выйти на границы 1991 года. Соответственно, власти пытаются компенсировать это, а также обвинения со стороны сторонников Порошенко в политических преследованиях, показательными ударами по другой части политического спектра.

Подробности - в статье "Страны".

Слухи о санкциях

Как мы писали, слухи о санкциях против Порошенко - одна из наиболее горячих внутриполитических тем последней недели. Причем широко обсуждаться она начала не в последнюю очередь из-за сторонников экс-президента, которые заявили о подготовке санкций.

Они уже бьют во все колокола.

Так, член фракции ЕС в Верховной Раде Виктория Сюмар написала на своей странице в Facebook, что очень много людей ее спрашивают в последнее время, действительно ли власть собирается ввести санкции против Порошенко.

"Сначала мне казалось это абсурдом, но, глядя на накрутку информационного простора, а также большое количество другой информации, кажется, что кто-то кого-то очень активно к этому толкает", - утверждает Сюмар.

К этому выводу она пришла на основании разошедшейся в СМИ новости, что Порошенко могут вменить тот факт, что Севастопольский морской завод, владельцем которого был экс-президент, некоторое время после аннексии Крыма имел контакты с российскими властями и платил налоги в бюджет РФ.



Экс-президент Порошенко (крайний справа) не боится вступать в дискуссии с властью. Фото: Telegram-канал Марьяны Безуглой

Ключевым же моментом в новости она считает утверждение, что основанием для введения санкций против Порошенко может стать не только "бизнес в России", но и "торговля с террористами ОРДЛО, поддержка Харьковских соглашений" (о продлении размещения Черноморского флота России в Крыму на 25 лет после 2017 года).

Власть, однако, насчет санкций против Порошенко не делает никаких заявлений.

Но есть показательное высказывание советника Офиса президента Сергея Лещенко. Он связывает кампанию в соцсетях в защиту Порошенко с беспокойством экс-президента за свою судьбу в связи со сменой власти в США. Как утверждает Лещенко, Байден и его администрация сдерживали расследование уголовных дел против Порошенко.

"У Трампа же никакого интереса к Порошенко нет. Он ему по барабану, до лампочки. Поэтому Порошенко чувствует, что может уже скоро лишиться американской поддержки. И у него начинает подгорать, что за его делишки с Медведчуком придется отвечать", - сказал Лещенко.

Факт подготовки санкций против Порошенко он прямо не подтвердил, однако настаивает, что тот их "полностью заслужил", и надеется, что в этот раз Зеленский (в плане применения санкционных мер) "пойдет до конца".

Затем с намеками о том, что могут быть введены санкции, вышли сообщения на ряде телеграмм-каналов, близких к Офису президента.

Как сообщала "Страна", Зеленский действительно ввел в воскресенье в действие пакет санкций, однако Порошенко в списке санкционированных не оказалось. Хотя глава ОП Андрей Ермак анонсировал введение новых санкций, не указав их адресата.

Ресурсы для экс-главкома

Источники "Страны" близкие к Банковой подтверждают, что идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается, но насчет них во власти нет единодушия.

Противники этой идеи считают, что политический и экономический эффект от санкций не перекроет негатива. Это может даже укрепить положение Порошенко среди его сторонников и на Западе, где многие его будут воспринимать как гонимого властью оппозиционера. И даже если Трамп не обратит внимание на этот момент, то наверняка (в том числе и усилиями лоббистов Порошенко) последует критика от европейских структур, что добавит сложностей в отношения украинской власти с ЕС.

Сам экс-президент, к слову, на этой неделе находился в заграничной командировке и встречается, судя по публикуемым фотографиям, с официальными лицами.

"Его выделяют даже, когда он в составе группы народных депутатов, как сделал Рютте (генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - Ред.) И это сигнал всем в Украине, что политического преследования в отношении Порошенко на Западе не примут", - говорит источник в окружении Порошенко.

На днях в Брюсселе действительно побывала делегация Верховной Рады для участия в работе Межпарламентского совета Украина - НАТО (UNIC), в составе которой был и экс-президент. И видео с заседания, на котором Рютте обнимался с Порошенко, сторонники второго активно постили как часть "оборонительной" кампании.

Источники "Страны" говорят, что противники введения санкций в Офисе президента считают более перспективным иной путь борьбы с экс-президентом - активизация уголовных дел.

И информационная активность вокруг этого уже началась. Помимо упомянутых выше сообщений о деле завода в Севастополе, в СМИ появились обвинения в адрес Порошенко в махинацией с его благотворительным фондом. Утверждается, что деньги, которые он туда передает (минимизируя за счет этого налогообложение), затем идут на покупку гособлигаций. И уже за счет процентов с последних и финансируется благотворительная деятельность экс-президента, которую он широко пиарит.

"Помимо этого есть еще и много других дел, включая совместные с Медведчуком дела по углю и по нефтепродуктопроводу. Причем подкрепленные показаниями самого Медведчука. Раскрутка этих дел сама по себе - очень сильный удар по Порошенко. Не говоря уже о том, что открываются и перспективы его посадки. И защищаться ему будет явно труднее, чем в случае санкций СНБО, которые, в отношении украинских граждан, откровенно сомнительны с точки зрения Конституции и законов страны", - говорит источник.

Политолог Андрей Золотарев полагает, что власть, даже если не введет санкции, сможет извлечь выгоду из ситуации с Порошенко. По мнению Золотарева, она показала, что Порошенко как политический партнер "токсичен".

"То есть если не хотите неприятностей, не имейте с Порошенко дел. Это и вас, Валерий Федорович (Залужный - Ред.), касается, и остальных. А Порошенко явно видит в Залужном "локомотив" для себя и своих соратников. Власть же хочет создать дистанцию между ресурсным Порошенко и своими потенциально наиболее опасными соперниками на выборах", - полагает Золотарев.

К слову, слаженная и шумная реакция соратников Порошенко на санкционную угрозу снова показала, что его команда остается управляемым политическим инструментом, который, при желании, можно использовать для организации проблем для власти.

"За Порошенко же не только его какой-никакой рейтинг, состояние, собственные медиа, партия и фракции в парламенте и местных советах. Еще - широкие связи в Украине и за рубежом. В комплексе это делает его опасным противником для власти. Поэтому неудивительно, что власть в период неопределенности пытается его "обезвредить", - объясняет политолог Руслан Бортник "Стране".

Союз Порошенко с Залужным может также "выстрелить", как тандем Порошенко и Кличко в 2014 году, снова выиграв и президентские, и парламентские выборы. "У экс-главкома нет долгого политического пути и опыта госуправления, ему нужны структуры, политтехнологии. Это и много другое может дать Порошенко", - полагает Бортник.

Одновременно с интригой вокруг Порошенко состоялись аресты блогеров, названных "пророссийскими", заведено уголовное дело на Вадима Новинского, а также введены санкции против ряда бывших нардепов от Партии Регионов, "Оппоблока" и ОПЗЖ. Также идут накаты на целый ряд журналистов, которых различные "активисты" клеймят как "пророссийских", хотя они занимают четко проукраинскую позицию.

"Думаю, это звенья одной цепи. С помощью таких методов усиливается контроль над обществом. Делается это, полагаю, в преддверии переговорного процесса. ОП не хочет, чтобы какие-то другие силы - в том числе, из явной или скрытой оппозиции - участвовали в этих переговорах или их освещали и потенциально становились точками опоры для реализации некоей части возможных соглашений", - резюмирует политолог Бортник.

Источник в политических кругах связывает активизацию действий властей в этом направлении с подготовкой "наезда" на Порошенко, а также с вероятностью заключения соглашения о завершении войны далеко не на тех условиях, на которых настаивал Зеленский.

"Чтоб сбалансировать негативный эффект от этого, власти и пытаются наносить демонстративные удары по "пророссийским". Как по тем, кто действительно перешел на сторону РФ или уехал в Россию, так и против людей, которые пророссийскими не являются, но которых таковыми называют разного рода "активисты", устраивая против них кампании травли. Но для властей это никакого эффекта реально не даст. Общество уже очень устало от этих кампаний травли и от поиска врагов. Устало от войны. Накапливается все больше вопросов к властям и лично к Зеленскому. По данным опросов, по рейтингу доверия он уступает уже не только Залужному, но и Буданову. Причем баланс доверия/недоверия у президента уже отрицательный. И в этом плане, заведение очередные уголовных дел или санкций против "пророссийских" уже никого вообще не интересует. Наоборот - скорее усиливает раздражение общества, которое понимает, что его пытаются отвлечь от реальных проблем", - говорит источник.

А что думает Трамп?

Ключевым вопросом является то, какова будет позиция новой администрации США по внутриукраинским политическим раскладам. Действительно ли Трампу будет безразлично, что там происходит, либо нет. И какое будет его реальное отношение к Зеленскому и к его намерениям остаться на второй срок.

Сигналы из Вашингтона поступают очень противоречивые. С одной стороны, пока публично президент США негативно о Зеленском не высказывается. С другой стороны, переодически в СМИ появляются публикации о недовольстве американцев и президентом Украины, и его ближайшем окружением, включая Ермака. Вбрасывается информация о том, что якобы против них готовятся уголовные дела, что накладывается на прежние обещания Трампа и республиканцев разобраться куда уходила помощь. Официальных подтверждений, впрочем, относительно подготовки дел против Зеленского и Ко пока из США не поступало.

При этом негативные для украинской власти публикации в американской прессе появляются.

Так, на страницах Newsweek бывший советник Трампа и Джей Ди Вэнса Стив Кортес высказал мнение, что любая пауза в боевых действиях должна привести к немедленным выборам в Украине.

Он пишет, что Зеленский «использовал войну, чтобы отложить выборы», и «большая часть западного мира простила эту отсрочку». Но теперь, в 2025 году, когда Трамп вступает в должность, «прекращение боевых действий в Украине кажется неизбежным».

«Но любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более прочный договор о перемирии, должна привести непосредственно к давно назревшим выборам в Украине», - пишет Кортес.

«В этот момент Зеленский сразу же становится политически уязвимым», поскольку «его прежняя широкая популярность была подорвана».

"Уставшая от войны общественность все меньше доверяет его руководству и с большим подозрением относиться к безудержной коррупции в Украине", - говорится в колонке.

Автор пишет о «широко распространенных, заслуживающих доверия обвинениях в коррупции против Зеленского и его соратников, включая весьма противоречивого начальника штаба Андрея Ермака».

«Трамп может помочь открыть новую главу в истории Украины — эпоху после Зеленского, кульминацией которой станут честные патриоты, а не бесчестные клептократы», - добавляет Кортес, указывая, что самый высокий рейтинг сейчас в Украине у экс-главкома Залужного.

В общем, от дальнейшего хода войны, перспектив ее прекращения, а также позиции американцев во-многом и зависит дальнейшее развитие событий и внутри Украины.

Если война уйдет "в долгую", то, соответственно, Банковая будет усиливать давление на оппозицию и вообще на любые еще оставшиеся независимыми субъекты в Украине. Если она завершится, появляется целый спектр дальнейших вариантов, далеко не все из которых будут в пользу Зеленского.