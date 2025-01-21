Суд избрал меры пресечения генералу и полковнику, подозреваемым в провале обороны Харьковской области весной 2024 года.

Интервью с адвокатом одного из украинских офицеров публикует телеграм-канал "Радио свобода".

Так, полковника Илью Лапина отправили под стражу сроком на 2 месяца.

Экс-командира отдельной тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина поместили под домашний арест с правом внесения залога в 5 миллионов гривен.

Напомним, вчера сотрудники СБУ и ГБР задержали трёх должностных лиц, в частности, подозреваемых в необеспечении надлежащей защиты Харьковской области во время наступления РФ в мае 2024 года.

По версии следствия, к захвату противником приграничных территорий на севере Украины при потере солдат и вооружений ВСУ привела халатность командования. В частности, бывший командир группировки "Харьков" и 125-й бригады ТРО знал о подготовке наступления россиянами, но не предупредил об этом своих бойцов, не обустроил позиции обороны, ставя перед личным составом "завышенные" боевые задачи и не совершил своевременную перегруппировку подразделений.

Война в Украине продолжается 1063-й день. Последние новости с главными событиями 21 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвигается к границам Днепропетровской области, до которых осталось менее пяти километров. Судя по данным карты Deep State, Великая Новосёлка на границе Донецкой и Запорожской областей находится в шаге от окружения. Кроме того, неприятель расширяет плацдармы на правом берегу реки Жеребец в селе Ивановка Донецкой области и на правом берегу реки Оскол в деревне Двуречная Харьковской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.