Во вторник, 21 января, в Украине идет 1063-й день войны с Россией.
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Последние новости
8.34 В Днепропетровской области от ночного удара пострадала железная дорога, ранены двое сотрудников.
Повреждены здания и подвижной состав, сообщили в «Укрзализныце».
Ранее власти региона заявляли о прилете по транспортному объекту в Синельниково. Отметим, что этот город - крупный железнодорожный узел на пересечении магистралей между Донбассом и Криворожьем.
7.52 В Днепре после ночного прилета разрушено здание склада, заявил губернатор Лысак.
Звуки взрывов - на видео.
Также повреждено транспортное предприятие в районе Синельниково.
6.13 О взрывах в Днепре сообщают местные паблики.
Ранее мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о запуске баллистики на Днепр.