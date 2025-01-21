Во вторник, 21 января, в Украине идет 1063-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.34 В Днепропетровской области от ночного удара пострадала железная дорога, ранены двое сотрудников.

Повреждены здания и подвижной состав, сообщили в «Укрзализныце».

Ранее власти региона заявляли о прилете по транспортному объекту в Синельниково. Отметим, что этот город - крупный железнодорожный узел на пересечении магистралей между Донбассом и Криворожьем.

7.52 В Днепре после ночного прилета разрушено здание склада, заявил губернатор Лысак.

Звуки взрывов - на видео.

Также повреждено транспортное предприятие в районе Синельниково.

6.13 О взрывах в Днепре сообщают местные паблики.

Ранее мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о запуске баллистики на Днепр.