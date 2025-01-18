Сын народного депутата Петра Порошенко Алексей должен заплатить штраф за неявку по военной повестке в ТЦК.

Об этом стало известно из постановления о правонарушении.

Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен штрафа.

Согласно документу, он не явился без уважительных причин в Печерский РТЦК города Киева за повесткой для уточнения данных.

В случае, если сын Порошенко проигнорирует уплату штрафа, то его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа произвести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", - говорится в документе.

Ранее в СМИ писали, что сын бывшего президента объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК. 39-летний экс-нардеп имеет воинское звание лейтенанта запаса. В настоящее время, по данным СМИ, Алексей Порошенко живет преимущественно за границей.

Напомним, ранее советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Байден сдерживал расследование уголовных дел против Порошенко и после смены власти в Вашингтоне у экс-президента Украины могут начаться проблемы.