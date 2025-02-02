Экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный ещё в 2022 году предлагал вторгнуться в РФ и окружить Белгород.

Об этом рассказал бывший советник экс-главкома, генерал-майор Виктор Назаров в интервью британской службе новостей ВВС.

Назаров утверждает, что Залужный предлагал сделать это в декабре 2022 года.

"Валерий Фёдорович на одном из заседаний – на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем (под Курском - Ред.)", – сказал Назаров.

"Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там речь шла о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьёзную угрозу противнику", – заявил бывший консультант Залужного.

По словам Назарова, речь шла об окружении или блокаде Белгорода, чтобы лишить россиян возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточным путям снабжения вражеской группировки, которая действует на Донбассе.

Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности, и его план по наступлению на Белгород "никого не заинтересовал".

Напомним, в 2024-м газета Politico писала, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против наступления на территорию РФ, когда президент Владимир Зеленский впервые поднял эту тему в начале года и настаивал на проведении такой операции.

Ранее журнал The Times писал о причинах отставки Залужного с поста главкома ВСУ. В частности, Залужный считал нереалистичными приказы Владимира Зеленского.