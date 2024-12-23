Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что назначение Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ было его "проектом".

Он говорит, что лоббировал его кандидатуру наедине с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Оставался в кабинете наедине с ним и Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение Залужного главнокомандующим. Это делал я. Это был мой проект назначить Залужного главнокомандующим", - заявил политик в подкасте Патрику Бет-Дэвиду.

Напомним, что Залужного назначили главкомом в 2021 году, Арестович тогда был советником Офиса президента.

Ранее Арестович заявил, что прекращение огня в Украине может быть уже 25 января. По его словам, такой ультиматум выдвинули у новоизбранного президента США Дональда Трампа и Украине, и России.

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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