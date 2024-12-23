Арестович заявил, что назначение Залужного главкомом было его "проектом"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что назначение Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ было его "проектом".
Он говорит, что лоббировал его кандидатуру наедине с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
"Оставался в кабинете наедине с ним и Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение Залужного главнокомандующим. Это делал я. Это был мой проект назначить Залужного главнокомандующим", - заявил политик в подкасте Патрику Бет-Дэвиду.
Напомним, что Залужного назначили главкомом в 2021 году, Арестович тогда был советником Офиса президента.
Ранее Арестович заявил, что прекращение огня в Украине может быть уже 25 января. По его словам, такой ультиматум выдвинули у новоизбранного президента США Дональда Трампа и Украине, и России.
Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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