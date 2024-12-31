Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей книге "Моя война" написал, что 25 лет назад гадалка рассказала ему о большой войне, в которой он будет "главным".

Как рассказал бывший главнокомандующий ВСУ, с женщиной он случайно встретился, когда ехал на поезде с другими курсантами домой в Новоград-Волынский Житомирской области.

"Она тоже посмотрела на меня и улыбнулась.

– У тебя римский профиль. Я слышу крики и стоны. Плач детей. Твои предки воевали. Давно... В твоих жилах течет кровь воинов. Ты воин... Нет, ты не такой, как они. Посмотри на меня!

Я повернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это продолжалось несколько секунд.

– Нет, – сказала наша прорицательница. - Я не могу дальше тебе ничего говорить. Нет! Извини.

С этими словами она обхватила голову руками, облокотившись локтями на стол. В этой паузе я заметил внимательные взгляды и открытые от интереса рты моих попутчиков.

– Что случилось. Почему нет? – уже не терпелось и мне.

– Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный", - описано в книге.

На днях бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что назначение Залужного главкомом ВСУ было его "проектом".

А западная пресса писала, что Залужный стоял за подрывом ниток "Северного потока" и даже предлагад взорвать "Турецкий поток".