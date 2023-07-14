В Тернопольской области гадалка пообещала директору медицинского центра за 300 тысяч долларов помочь закрыть уголовное дело с привлечением киевского адвоката, но договоренности не выполнила.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

"Гадалка из Тернопольщины пообещала директору медицинского центра помочь с закрытием уголовного производства в отношении него и других должностных лиц медучреждения. За это она попросила 300 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, женщина рассказала, что у нее есть знакомые среди влиятельных лиц, которые за деньги смогут помочь с закрытием дела. Также она порекомендовала воспользоваться услугами ее знакомого адвоката.

"Мужчина обратился к адвокату из Киева, который должен был представлять его законные интересы во время расследования, в котором директор медучреждения является фигурантом. Адвокат за денежное вознаграждение пообещал повлиять на представителей правоохранительных органов", - добавили в МВД.

Правоохранители задержали адвоката при получении 10 тысяч долларов. Следователи полиции сообщили адвокату и гадалке о подозрении.

Отметим, что директор медцентра является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 млн гривен бюджетных средств.

Ранее в Днепре поймали вокзальную гадалку, которая убедила военного отдать ей деньги.

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