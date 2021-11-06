Жительница подмосковного поселка Тучково отдала гадалке, пообещавшей найти ей мужа, больше двух миллионов рублей (около 730 тысяч гривен).

Об этом в субботу, 6 ноября сообщает Telegram-канал Mash.

Одинокая 32-летняя россиянка Владислава хотела обзавестись мужем и детьми.

В мае 2021 года она нашла в интернете объявление об услугах якобы потомственной цыганской гадалки Майи. Цыганка пообещала жаждущей семейного тепла женщине решить все ее проблемы за несколько месяцев. Владислава отдала Майе свыше двух миллионов рублей, а также золотые серьги и кольцо. Но спустя месяцы в ее жизни ничего не изменилось.

Владислава поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Правоохранители разыскали "потомственную гадалку". Ею оказалась 32-летняя Майя Михай, проживающая в съемной квартире с тремя детьми и партнером.

У подозреваемой были изъяты амулеты, рукописные молитвы, печать "Спаси и сохрани", а также удостоверение сотрудника МВД, травматический пистолет и муляж автомата Калашникова.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее "Страна" рассказывала, как в России мошенники похищают деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода к карте москвича, представляясь сотрудниками пенсионного отдела.

Мы также сообщали, что в Киеве полиция поймала на горячем гадалку, которая выманила у девушки деньги - правда, сущую мелочь по сравнению с тем, что отдала россиянка - чуть больше 500 гривен.