Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал свое заявление об остановке войны в Украине сегодня.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В минувшие дня публицист дважды заявил, что конфликт может закончиться 30 декабря 2024 года.

C его слов, сегодня должна была произойти некая встреча на высоком уровне, которая могла бы положить конец войне. Однако пока ни СМИ, ни официальные спикеры не сообщают ни о каких важных встречах.

"Именно сегодня ожидалась историческая встреча в верхах и непосредственно связанная с ней остановка горячей фазы войны", - заявил журналист.

Гордон дал обещание рассказать о том, что произошло и "будет происходить" позже.

"Что произошло на самом деле и что будет дальше, я расскажу в своем обращении. Пользуясь случаем, хочу предложить всем диванным экспертам, которые уже вовсю комментируют мои заявления, попридержать языки. Вы ничего не знаете из того, что знаю я", - подытожил Гордон.

Напомним, 28 декабря журналист заявил о том, что война закончится уже в этом году.

"Ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто большое", - предрекал он.

На следующий день Гордон настойчиво повторил, что война в Украине завершится 30 декабря.