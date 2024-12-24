Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине закончится в 2025 году. Об сказал он в интервью изданию Magyar Nemzet.

"Либо она завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена", - заявил он.

По словам Орбана, в 2025 году "вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи".

"Америка и Европа вместе потратили около 300 миллиардов евро на войну - деньги, которые можно было бы использовать для быстрого повышения уровня жизни по всей Европе. Мы могли бы остановить миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Эти деньги были просто сожжены", - сказал премьер Венгрии.

Ранее МВФ допустил, что война в Украине закончится до конца 2025 года. А в худшем из вариантов - до середины 2026.

При этом избранный президент США Дональд Трамп, который дружит с Орбаном, говорит о необходимости завершить войну как можно быстрее путем переговоров. Новый президент США обещал, что займётся этим сразу после инаугурации.