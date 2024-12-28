Война в Украине закончится "в этом году", 30 декабря произойдет некая встреча, которая положит конец конфликту.

Об этом заявил телеведущий Дмитрий Гордон в интервью украинской журналистке Даше Счастливой.

"Ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто большое. Я даже, вы знаете, я не хочу вслух произносить это. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го. После чего будет очень интересное время настанет", - сказал Гордон.

По его словам, после заключения мирного договора между Украиной и РФ, Лавров покинет свой пост.

О том, что "горячая фаза войны закончится в этом году" телеведущий предсказывал еще в конце сентября. Правда, тогда он связывал это с визитом президента Владимира Зеленского в США, который Гордон считал успешным (хотя западная пресса по итогу дала этой поездке диаметрально противоположную оценку).

"Исходя из результатов визита Зеленского в США (а они будут отличными), будут на кое-что закрыты глаза и будет кое-что происходить, что с 1 октября по 5 ноября перевернет всю историю войны и положит Россию на лопатки. Может, не до конца. Но положит сильно", - заявлял журналист.

После чего, говорил он, российской армии будет нанесено "не дипломатическое, а военное поражение". Вероятно, Гордон имел в виду, что по итогам визита США дадут Украине разрешение на "дальнобой", чего многие ожидали, однако этого тогда не случилось, разрешение было дано лишь после выборов и пока серьезно на ситуацию на линии фронта не повлияло.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает, что война в Украине может закончиться через несколько месяцев.