Украинский телеведущий Дмитрий Гордон продолжает настаивать, что горячая фаза войны в Украине завершится уже 30 декабря. То есть завтра.

Соответствующие заявления журналиста распространились в украинских телеграм-каналах.

"Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут: "Ты с ума сошёл – до конца года осталось два дня фактически!" Нет, друзья, с ума я не сошёл. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь", – сказал Гордон.

"Вы видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов влетает над Украиной, и совсем нет ракет. Вы видите, что в последние дни вдруг на ровном месте, казалось бы, существенно уменьшилась угроза <...>. Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. Ну, все же это понимают.

А теперь я задаю следующий вопрос: почему он этого не делает? Вот уже дня четыре точно, дней пять может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что вы спите ночью, и нет тревог? Отвечаю на вопрос.

Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря", – поясняет телеведущий.

Достоверность прогноза Гордона можно будет проверить в течение ближайших суток.

Напомним, ранее Гордон заявил, что война закончится в этом году после того, как "30 декабря произойдёт некая встреча".

Между тем предложения Венгрии о рождественском прекращении огня в МИД Украины оценили как "аморальные манипуляции".