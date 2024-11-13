Украина и Великобритания обсуждают возможность ежегодно обучать в королевстве 5-7 тысяч украинских студентов, чтобы через 20 лет появилось поколение чиновников нового типа.

Об этом заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный во время собрания Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.

Как ожидает экс-главнокомандующий, вернувшиеся после заграничного обучения студенты станут совсем другими чиновниками с совершенно иным отношением к исполнению законов.

"Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее, скажем так, гарантировано их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента", - сказал Залужный.

Он также сообщил, что парламент Британии рассматривает возможность снятия ограничений на прямое вливание инвестиций в производство оружия на украинской территории.

Между тем украинские педагоги жалуются на гигантский отток школьников за границу. По их подсчетам, из 30 учащихся уезжают за рубеж 27 - и там остаются навсегда.

Согласно статистике Минобразования, около 400 тысяч уехавших за границу детей продолжают находиться в национальной системе образования. Однако эта цифра неуклонно снижается.