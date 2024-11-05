В Украине началась новая волна массового выезда школьников за границу.

Об этом сообщает в Фейсбуке директор дистанционной школы Владимир Страшко.

"Последние пару месяцев мы наблюдаем аномальное количество обращений, которые начинаются словами "…мы уехали (выезжаем) за границу и хотим завершить обучение дистанционно". Речь идет обо всех детях, несмотря на возраст и пол. Среди учащихся 11-х классов все больше становится детей, которые не будут писать НМТ (национальный мультипредметный тест - Ред.). Они не планируют поступать в украинские вузы. Не только ребята, но и девушки. В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы, главное, чтобы не в Украине", - написал Страшко.

По его наблюдениям, люди ждали завершения войны и были готовы вернуться до августа-сентября 2023 года, пока не стало очевидно, что украинское контрнаступление не приведет к скорому завершению войны. После этого детей стали активнее вывозить из Украины, а тех, кто уже был за границей, переводить с украинского образования полностью на западное.

В октябре министр образования сообщил, что около 400 тысяч детей уехали за границу Украины, но продолжают находиться в национальной системе образования. По его данным, эта цифра постепенно снижается.

Кроме сокращения количества учеников в Украине падает и число школ: за последние четыре года закрыли 2114 школ.