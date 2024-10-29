В этом учебном году выпускники школ будут снова сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) вместо внешнего независимого оценивания (ВНО).

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как и в прошлом году, школьники будут сдавать 4 предмета, из которых 3 обязательные: украинский язык, математика и история Украины. Еще один на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

НМТ сдают только желающие поступить в высшие учебные заведения. Обязательных экзаменов в 4-м, 9-м и 11-м классах по-прежнему не будет.

Напомним, в прошлом году английский язык стал абсолютным лидером по популярности среди предметов по выбору на национальном мультимедийном тесте. При этом выпускники редко выбирали физику, химию и другие зарубежные языки.

Ранее мы писали, что согласно результатам проведения PISA-2022, из-за войны уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от необходимых показателей. Из-за переездов и пропусков занятий многие школьники лишились возможности получить не только знания по предметам, но и практические навыки, в частности, навыки социализации, а также будущие профессиональные возможности.