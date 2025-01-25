В ближайшие дни Офис президента предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом украинским СМИ сообщил советник военного департамента Банковой Николай Щур.

По его словам, идет процесс изменений о добровольном контракте для парней от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации.

"Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Действовала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба , общественных организаций. Наработана концепция", - сообщил Щур.

Также отмечается, что для успешной программы в контракт будут заложены различного рода финансовые и другие поощрения.

Ранее заместитель главы Офиса президента полковник Павла Палису рассказывал о том, что Киев находится на завершающей стадии разработки плана для начала мобилизации в армию украинцев 18-25 лет.

При этом депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что военная подготовка в вузах позволит мобилизовать юношей с 18 лет, однако в СНБО это опровергли.