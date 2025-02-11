Медиа, близкие к Демократической партии США, выступают против быстрой сделки по Украине и призывают президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст.

Агентство Bloomberg в своей редакционной статье предлагает США вместо переговоров с российским лидером Владимиром Путиным перейти к мерам "усиленного западного экономического и военного давления" на Россию, а также к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины.

По мнению редакции Bloomberg, Кремль "не будет вести серьезные переговоры, пока цена войны не станет для него выше".

Украину же агентство призывает "выполнить свою часть работы" и снизить возраст мобилизации. А также усилить борьбу с коррупцией.

"Украинские лидеры также должны выполнить свою часть работы. Если правительство президента Владимира Зеленского хочет сохранить поддержку Запада, ему необходимо решать проблему нехватки войск путем расширения набора в армию и снижения призывного возраста ниже 25 лет", - говорится в материале.



Трамп же, с точки зрения редакции, "должен быть готов реализовать угрозы введения высоких налогов, тарифов и санкций против России, если Путин будет затягивать процесс".

Гарантии безопасности Украине, говорится в колонке, должны включать европейских миротворцев "при поддержке американской логистики, разведки и средств наблюдения". Также НАТО уже сейчас должно сбивать российские ракеты, "если они будут направляться к территории Польши".

Издание предлагает параллельно наращивать поставки оружия Украине - "украинским войскам необходимо больше и более качественного вооружения, а также меньше ограничений на его использование".

"Слабое соглашение приведет к новому витку конфликта, ослабит Запад и изменит геополитический баланс. Даже Трамп не смог бы представить это как победу", - пишет редакция.

Напомним, ранее мы писали, что стратегия украинских властей сейчас заключается в недопущении успеха переговоров о скорейшем завершении войны на компромиссных условиях. А также в убеждении американцев продолжить военную помощь. В том числе стратегия эта осуществляется и через организацию соответствующих пиар-кампаний в западных СМИ.

Между тем телеканал CNN считает, что Залужный может стать более удобной фигурой для Трампа при заключении мира в Украине, чем Зеленский.