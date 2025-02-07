Если проанализировать последние заявления Кита Келлога, то постепенно складывается общая картина того, чего хочет добиться администрация Трампа по Украине.

Она намерена достичь скорейшего прекращения огня по линии фронта (то есть, перемирия), а все прочие вопросы, касательно более широкого мирного урегулирования между Украиной и Россией, перенести на потом.

"Нужно положить конец насилию, прежде чем приступать к переговорам о сложных вопросах мирного урегулирования, поскольку из этой войны не выйдешь, убивая", - завил Келлог.

Он также говорил, что вопрос подписания мирного договора может обсуждаться уже после проведения выборов в Украине (формула "перемирие-выборы в Украине-мир").

Однако, как известно, и Киев, и Москва выступают категорически против "заморозки" и простого прекращения огня ("корейского сценария"). Киев заявляет, что он не пойдет на это без гарантий безопасности Украине со стороны Запада в виде принятия в НАТО или же размещения западных миротворцев вдоль линии фронта (но по обоим вопросам согласия США нет, резко против выступает и Россия).

Москва также заявляет, что на "заморозку" не согласна и требует полноценного мирного договора с гарантиями не вступления Украины в НАТО, не размещения иностранных войск на украинской территории, фиксации новых границ как международно признанных, снятия санкций и т.д.

Келлог, однако, дал понять, что обе стороны должны пойти на уступки и США намерены для этого оказать давление.

В качестве рычага давления на Москву Келлог упомянул усиление санкций (и ранее он говорил о возможности снятия части санкций, если РФ согласится на перемирие). О том, каким образом Вашингтон будет давить на Киев, принуждая Зеленского к перемирию, Келлог в последних интервью прямо не сказал. Но ранее он заявлял, что таким рычагом давления может быть угроза остановки американской военной помощи, если Киев откажется от прекращения огня. Не исключено, что именно этот рычаг и будет задействован, с учетом того, что сейчас Украине поставляется американское оружие только из пакетов, утвержденных еще при Байдене, а новых решений по поставкам при Трампе пока не принимается.

Однако, есть еще один фактор, который значительно усложняет любые договоренности по перемирию: курский плацдарм ВСУ. Ранее Москва неоднократно заявляла, что не намерена вообще вести какие-либо переговоры о прекращении огня без вывода украинских войск из Курской области.

При этом из Киева идут сигналы о намерениях обменять курский плацдарм на какую-то часть захваченной россиянами украинской территории (например, на Запорожскую АЭС). Однако, как мы уже писали, маловероятно, чтобы Путин на это согласился. По той причине, что у российской армии есть возможность военным путем и без всяких переговоров вытеснить ВСУ из Курской области. С сентября 2024 году армия РФ уже вернула более 60% территории. И, при условии усиления давления и переброски дополнительных резервов, может, со временем, вернуть и остальную территорию.

В версиях "мирного плана" Трампа, которые время от времени появляются в СМИ, часто фигурирует пункт о выводе украинских войск из Курской области вместе с перемирием по всей линии фронта.

Однако, Зеленский пока дает понять, что просто так уходить с территории РФ не намерен. И в последние дни ВСУ около Суджи начали проводить наступательные действия.

В общем, вопрос о курском плацдарме может стать одним из основных проблемных моментов на переговорах о перемирии, если даже на остановку огня по линии фронта (как на первую фазу перед началом мирных переговоров) обе стороны будут в принципе согласны.