Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при заключении мира, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине (их иниициировал, в частности, спецпредставитель Трампа Кит Келлог) в случае остановки огня вызывают "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".

"Зеленский больше не является непреодолимой фигурой", – констатирует телеканал.

"Первоначальное прекращение огня может обеспечить шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широкой сделке. Залужный мог бы обеспечить лояльность Вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой", – говорится в статье.

При этом телеканал отмечает, что неизвестно, хочет ли такого сценария Москва, которая продолжает наступление, находится накануне взятия Покровска и может быть не заинтересована в перемирии.

Напомним, Залужный считается потенциально главным конкурентом Зеленского на будущих выборах. По опросам экс-главком побеждает действующего президента во втором туре. В связи с этим, по данным источников, Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться на выборах.

При этом на днях близкие к Офису президента паблики начали критиковать Залужного по поводу близости экс-главкома к бывшему депутату-регионалу и соратнику Януковича Кивалову.